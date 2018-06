Elections 2018 - Ecolo veut participer au pouvoir pour faire souffler le vent du changement à Chastre

(Belga) La députée régionale Hélène Ryckmans a présenté lundi soir à Chastre la liste Ecolo pratiquement complète - il reste deux places pour des femmes - qu'elle emmènera en octobre 2018, avec l'ambition affichée de devenir bourgmestre. Ecolo, qui a recruté des candidats d'ouverture dont deux anciens mandataires de l'actuelle majorité, estime qu'il constitue une réelle alternative à la majorité du bourgmestre Claude Jossart (MR) en place depuis 18 ans à Chastre. Les Verts seront face à deux listes à tendance MR, les Réformateurs chastrois s'étant déchirés au point de ne plus pouvoir se présenter ensemble.

"Nous n'avons jamais été au pouvoir à Chastre mais nous sommes désireux d'y participer pour un vrai changement dans la manière de faire dans cette commune. Ecolo existe ici depuis vingt ans et des candidats d'ouverture portent aussi notre projet collectif. Nous avons envie de dire que c'est le moment du changement", indique Hélène Ryckmans. L'actuelle députée régionale prendra la tête de liste, suivie par le conseiller communal écolo Thierry Henkart en numéro deux. Parmi les candidats d'ouverture intégrant la liste Ecolo et présentés lundi soir figure Jean-Baptiste Ducrotois, conseiller de l'action sociale de la majorité sortante. Jean-Marie Thiry, conseiller communal depuis 2006 et échevin (Environnement, Energie, Mobilité) de 2013 à 2016, rejoint également la liste présentée par les Verts. En dixième position sur cette liste, on trouve également l'ancien échevin Ecolo d'Evere Vincent Wertz, professeur de mathématique appliquée à l'école polytechnique de l'Université catholique de Louvain, et prorecteur de l'UCL de 2009 à 2014. (Belga)