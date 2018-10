Elections 2018 - Florence Lecompte (PS) rempile pour un 3e mandat à Quévy

(Belga) La bourgmestre de Quévy Florence Lecompte gardera son poste et partira pour un 3e mandat en décembre prochain. La liste socialiste s'est alliée avec MR +.

Premier parti à Quévy au soir du 14 octobre, le PS, seul aux commandes de la commune depuis trois mandatures, a toutefois perdu 3 sièges (9) par rapport aux élections de 2012. On a appris mardi soir, dans un communiqué publié sur la page Facebook de la tête de liste MR+, Muriel Cochez, qu'une alliance était scellée entre les deux partis pour la prochaine mandature. MR + a totalisé 5 sièges, ce qui donne à l'alliance une majorité confortable de 14 sièges pour les six prochaines années. MR+ s'était retiré en janvier 2018 de la liste commune Génération S Quévy qui regroupait des candidats MR, CDH et indépendants. Championne des voix de préférence à Quévy avec 959 voix (18,26 %), la bourgmestre sortante Florence Lecompte rempilera donc pour un troisième mandat le 3 décembre 2018. "Malgré nos résultats, nous avons mis de côté nos prétentions maïorales et nos intérêts personnels", a indiqué Muriel Cochez. "Nous n'avons pas choisi de constituer cette majorité ténue, nous n'avons pas choisi d'ignorer les nombreux suffrages recueillis par la bourgmestre sortante et par plusieurs échevins. Nous signons ce soir un pacte de majorité par lequel PS et MR+ bénéficieront chacun de trois sièges au Collège communal. C'est de cette manière que nous voulons respecter l'ensemble des habitants de Quévy", a communiqué Mme Cochez. (Belga)