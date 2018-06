Elections 2018 - Françoise Pigeolet tire la "Liste du bourgmestre" pour les élections communales à Wavre

(Belga) Au lendemain de l'annonce du Premier ministre Charles Michel, qui a précisé mercredi qu'il ne sera pas candidat lors des élections communales d'octobre prochain à Wavre, le MR wavrien a présenté jeudi soir les personnes qui composeront la "Liste du bourgmestre". Il s'agit d'une liste d'ouverture - 5 candidats sur 31 ne sont pas affiliés au MR - emmenée par la bourgmestre faisant fonction Françoise Pigeolet. On n'y retrouve pas non plus la présidente du CPAS Nathalie Demortier, ni l'ancien premier échevin Pierre Boucher. C'est le député provincial Marc Bastin qui, en 31e position, poussera la liste.

Actuellement, la Liste du bourgmestre dispose d'une confortable majorité absolue au conseil communal, avec 20 sièges sur 31. Le Premier ministre Charles Michel était présent jeudi soir lors de la présentation des candidats, et a promis d'être un "militant et un supporter engagé". Son absence pourrait toutefois peser sur le score de la liste au soir des élections. "Je suis confiante, entourée d'une équipe forte qui représente la diversité des Wavriens, et j'attends la décision des électeurs. La donne a changé, c'est vrai, et on repart d'une page blanche. Je suis consciente du challenge à relever mais j'y vais avec tout mon coeur et toute mon audace", indique la bourgmestre ff Françoise Pigeolet. L'échevin Luc Gillard figure à la deuxième place de cette Liste du bourgmestre, suivi de l'échevine Anne Masson, de l'échevin Jean-Paul Hannon et de l'échevine Carine Hermal. Sur 31 candidats, 11 se présentent pour la première fois devant l'électeur.