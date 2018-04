Elections 2018 - Hannut: les candidats sur la liste H+ choisiront leur tête de liste lors d'un vote

(Belga) La campagne politique des candidats de la liste H+ (Hannut Positif) en vue des élections communales à Hannut est officiellement lancée depuis samedi fin de journée.

Tous les candidats de H+ ne sont toutefois pas connus, et leur tête de liste n'a pas encore été choisie. Cette décision fera l'objet d'un vote de l'ensemble des candidats lorsque la liste sera complète, la grande difficulté étant de mobiliser la gent féminine, selon Pascale Désiront, actuelle conseillère communale à Hannut. "On est tous tête de liste, on est dix-huit à la tête de la liste H+ pour le moment. L'ordre des candidats sur la liste fera l'objet d'une décision qui se prendra collégialement avec tout le groupe. Dans la mesure où nous présenterons une liste complète, comprenant 25 candidats, nous devons encore choisir sept candidats. Une fois que cela sera chose faite, nous pourrons définir un ordre de classement sur la liste. Mais pour l'instant, clairement, cela ne fait pas partie de nos priorités", explique Mme Désiront. Selon la quadragénaire, la difficulté réside en la capacité à trouver des femmes prêtes à s'investir en politique. "Nous devons respecter un quota équilibré d'hommes et de femmes, mais mobiliser la gent féminine n'est pas chose aisée. Mais pas de pression, on prend la peine de rencontrer les gens et on leur laisse le temps de mûrir leur décision d'engagement ou de soutien." Avant d'ajouter que ce qui compte au final, "c'est d'avoir une équipe soudée qui veut avancer ensemble". La tête de liste et le programme devraient être dévoilés dans le courant du mois de juin. (Belga)