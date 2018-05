Elections 2018 - Jean-Paul Wahl cède la tête de liste de l'UC Jodoigne à Jean-Luc Meurice

(Belga) Parlementaire wallon et chef de groupe MR au parlement depuis le changement de majorité de l'été dernier, Jean-Paul Wahl a levé vendredi soir le suspense qui planait sur l'identité de la tête de liste de l'Union communale de Jodoigne. Il a annoncé devant les militants, en présentant la liste pratiquement complète, qu'il cède cette première place à Jean-Luc Meurice, le bourgmestre faisant fonction. Les deux hommes, en 2012, avaient réalisé exactement le même score: 1.948 voix. Autre fait marquant: il n'y aura cette fois pas de "Michel" sur la liste UC de Jodoigne, ce qui n'était plus arrivé depuis 1976.

Présents pour soutenir la liste lors de la présentation de celle-ci vendredi soir, ni Louis Michel, ni Mathieu Michel ne font partie des candidats. Mathieu Michel, actuel président du collège provincial du Brabant wallon, assumera la tête de liste MR pour le district de Wavre aux élections provinciales d'octobre. Il a dès lors estimé qu'il valait mieux se concentrer sur la poursuite de sa mission au niveau provincial, et ne pas créer le doute en figurant également sur une liste communale. Parmi tous les candidats de la liste UC, dix sont des nouveaux. Derrière Jean-Luc Meurice, on trouve l'échevine de la jeunesse Ludivine Henrioulle en numéro deux, suivie de l'échevin des sports Olivier Debroeck, puis de la présidente du CPAS Marie-Louise Houart, et de l'échevin sortant Marc-Antoine Boucher. Si Jean-Paul Wahl a cédé la première place à Jean-Luc Meurice, il poussera la liste en 23e position. "Je ne serai pas là pour faire de la figuration. J'ai une fonction à assumer au parlement wallon mais en parfait accord avec Jean-Luc, nous entendrons le choix de l'électeur et en fonction de ce choix, nous prendrons nos responsabilités", a commenté Jean-Paul Wahl. (Belga)