Elections 2018 - L'ex-manager d'Anderlecht Michel Verschueren poussera la liste Open Vld à Grimbergen

(Belga) Michel Verschueren, âgé de 87 ans et manager du RSC Anderlecht de 1981 à 2003, poussera la liste de l'Open Vld à Grimbergen lors des prochaines élections communales, a-t-il annoncé lui-même sur Twitter. L'ancien homme fort des Mauves avait également occupé ce poste sur la liste du parti libéral flamand lors des élections fédérales de 2014.

"Georges Leekens candidat CD&V à Oostkamp et Mister Michel pour pousser la liste de l'Open Vld à Grimbergen. Qui des deux obtiendra le plus de voix? ", a ainsi tweeté M. Verschueren. Le parti libéral avait recueilli 17,8% des voix en 2012 à Grimbergen et fait partie, avec ses six sièges (sur un total de 33), de la coalition au pouvoir, en compagnie du CD&V et de Groen. (Belga)