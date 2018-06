Elections 2018 - L'Open Vld se présente dans toutes les communes bruxelloises

(Belga) L'Open Vld se présentera dans toutes les communes de la Région bruxelloises lors des élections du 14 octobre, a-t-il annoncé samedi lors d'un congrès. Les libéraux flamands participent à des listes avec d'autres partis, principalement le MR. L'enseignement et la réduction des impôts sont les principaux éléments de son programme électoral.

L'Open VLD compte pour l'instant cinq échevins, un président de CPAS et huit conseillers communaux dans les différentes communes bruxelloise. Son ambition est de progresser lors de ces élections. "Nous sommes présents dans toutes les communes, dans des combinaisons différentes en fonction de la situation locale", a expliqué le ministre bruxellois Guy Vanhengel. "Nous avons obtenu de bons résultats et nous avons une bonne chance d'intégrer certaines majorités." L'Open Vld se présentera avec le MR dans 15 communes. Il intègre également la liste du bourgmestre Rudi Vervoort (PS) à Evere, celle de Bernard Clerfayt (Défi) à Schaerbeek et la liste "Ensemble/Samen" de l'ancien bourgmestre Michèle Carthé (PS) à Ganshoren. (Belga)