Elections 2018 - "La coalition sp.a-Groen-Open Vld-CD&V à Vilvorde sera présentée cette semaine"

(Belga) Les négociations pour former une coalition à Vilvorde entre le cartel sp.a-Groen, Open Vld et CD&V à Vilvoorde sont sur le point d'atterrir et le nouveau collège qui dirigera la commune du brabant flamand devrait être présenté cette semaine. L'annonce a été faite lundi soir en marge du conseil communal, sans que davantage de détails ne soient formulés sur le résultat des négociations.

Durant le weekend suivant les élections, les quatre partis avaient dégagé un accord qui avait été remis en question par la suite. Le bourgmestre Hans Bonte ne souhaitait pas attribuer d'échevinat aux écologistes, jugeant les nouveaux membres verts du collège trop peu expérimentés. Les négociations avaient été suspendues jusqu'au 11 novembre pour être remises sur les rails après les vacances de Toussaint. Il semble que Groen aurait eu gain de cause à l'issue de celles-ci. Le nouveau conseil communal est composé de 13 sièges pour sp.a-Groen (10 sp.a et 3 Groen). L'Open Vld dispose de 8 sièges et le CD&V 5. Les quatre partis disposent de la majorité par 26 sièges sur 35. (Belga)