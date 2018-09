Elections 2018 - La liste cdH présente plus de 100 idées "pour poursuivre le changement" à Namur

(Belga) Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (cdH), et son équipe ont présenté jeudi leur programme en vue des élections communales d'octobre. Plus de 100 propositions y sont évoquées, avec un leitmotiv: "poursuivre le changement entamé depuis deux législatures".

"Nous sommes fiers d'avoir changé Namur et nous voulons aujourd'hui poursuivre dans cette direction", a affirmé le mayeur actuel. La liste cdH entend "améliorer le cadre de vie des Namurois". La propreté, la sécurité, la santé et la lutte contre la précarité font partie des principaux points mis en avant. La poursuite de la réfection des voiries, l'aménagement des trottoirs et le plan de circulation apparaissent également comme des priorités, tout comme la revitalisation des places publiques et l'amélioration de la sécurité routière dans les villages de la périphérie. La digitalisation, l'implantation de nouveaux espaces de coworking, la diminution des loyers des commerces dans le centre-ville et l'accès à la propriété des jeunes font aussi partie de la centaine de propositions dévoilées. Le tourisme n'a pas été oublié, avec deux projets clés : une meilleure valorisation des voies fluviales et une meilleure promotion auprès de pays comme l'Allemagne ou la Chine. La prochaine législature devrait aussi être celle de la "transparence", fait valoir le cdH, qui prévoit la diffusion du conseil communal en direct, plus de consultations publiques et de projets participatifs. M. Prévot a également évoqué une restructuration des fonctions des échevins. "Avec l'expérience, il nous semble opportun qu'une même personne s'occupe de la mobilité et des voiries. Il en va de même pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme, mais aussi pour la politique sociale et le CPAS, ou encore le tourisme, la Citadelle et le commerce". L'actuel bourgmestre souhaite par ailleurs poursuivre le travail entrepris avec la majorité actuelle. "Nous voulons bien entendu rester le premier parti de la ville mais nous espérons aussi retrouver les mêmes partenaires pour pouvoir poursuivre ensemble ce que nous avons entrepris", a-t-il précisé. (Belga)