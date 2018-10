Elections 2018 - La Louvière: majorité absolue pour le PS, le PTB deuxième parti

(Belga) Le Parti Socialiste (PS) s'est assuré une confortable majorité absolue au conseil communal de La Louvière. Les rouges enlèvent 43,52% des voix et 24 sièges sur un total de 43, après dépouillement de 26 des 27 bureaux. Le Parti du Travail de Belgique (PTB) réalise une percée impressionnante avec 15,46%, contre 4,86% en 2012, et devient la deuxième formation de la Cité des Loups.

Le PS, emmené par le bourgmestre Jacques Gobert, perd cependant quelques plumes par rapport au précédent scrutin, lors duquel il avait raflé 50,09% des voix. M. Gobert devrait en toute logique conserver son mayorat. Le PTB occupera sept sièges dans le nouveau conseil communal. Il s'offre ainsi le scalp du MR, qui faisait partie de la majorité sortante, tiré par le député wallon Olivier Destrebecq. Les libéraux, qui concourent sous le nom de liste MR-IC, obtiennent 13,15% des voix, contre 15,1% en 2012. Les listes Plus & cdH et Ecolo glanent respectivement 8,91% et 6,87% des suffrages et voient quatre et deux élus intégrer le conseil communal de la cinquième ville wallonne. (Belga)