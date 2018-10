Elections 2018 - Le collège verviétois au complet après la désignation des échevins PS

(Belga) L'Union Socialiste Communale de Verviers a validé vendredi soir le nom de la bourgmestre et des cinq échevins socialistes qui composeront, avec les deux représentants réformateurs et le seul échevin de Nouveau Verviers, le collège communal qui gérera Verviers lors des six prochaines années, a annoncé vendredi en cours de soirée la bourgmestre, Muriel Targnion.

"Nous avons appliqué, au sein du PS, le principe de parité homme-femme à la suite des engagements pris durant la campagne électorale concernant la place des femmes en politique car c'est en les intégrant dans l'exécutif qu'on aura d'avantage d'élues lors des prochaines mandatures", a insisté la bourgmestre en charge entre autres de l'aménagement du territoire ou de la coordination des grands dossiers transversaux, Muriel Targnion. Elle sera accompagnée au niveau féminin de Sophie Lambert (Affaires sociales, santé et pauvreté) déjà présente depuis 2015 et de Sylvia Belly (13e score), nouveau visage en charge de l'enseignement et de la jeunesse. Côté masculin, Hassan Aydin (présidence du CPAS) et Malik Ben Achour (travaux, sports, lutte contre les discriminations), tous deux forts d'une expérience scabinale verront Alexandre Loffet, président de l'USC, rejoindre le collège où il gérera le budget, les finances et le personnel. Les échevins MR, Maxime Degey et Freddy Breuwer ont respectivement hérité des affaires économiques, du commerce et du développement local pour le premier et de l'urbanisme, du logement et de l'emploi pour le second. Quant à Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), il hérite du tourisme, de la culture mais surtout de la participation citoyenne et transition énergétique (développement durable, environnement et propreté), des thèmes ardemment défendus lors de la campagne. La présidence du conseil sera assurée par la réformatrice Stéphanie Cortisse. (Belga)