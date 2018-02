Elections 2018 - Le MR Brabant wallon a désigné ses têtes de liste pour les élections provinciales

(Belga) Lundi soir, le bureau élargi de la Fédération MR du Brabant wallon a désigné ses deux têtes de listes pour les élections provinciales d'octobre 2018. A l'unanimité, Mathieu Michel a été désigné pour l'Est du Brabant wallon (district de Wavre) tandis que Tanguy Stuckens l'a été pour l'ouest de la province (district de Nivelles). Tous deux siègent déjà au sein du collège provincial du Brabant wallon. Ils sont chargés de constituer leur liste respective, qui devront ensuite être validée par la Fédération.

Mathieu Michel (Jodoigne), frère de l'actuel Premier ministre Charles Michel, est actuellement président du collège provincial du Brabant wallon et y est notamment en charge du Budget et de l'Aménagement du territoire. Tanguy Stuckens, de Waterloo, est député provincial en charge de la Culture, du Social et de la Santé. En Brabant wallon, le MR dirige la province depuis 2012 en coalition avec le PS. (Belga)