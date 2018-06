ELECTIONS 2018 - Le MR défend son bilan en Brabant wallon et présente deux listes fortes pour la province

(Belga) Le MR a présenté mardi soir à La Hulpe les deux listes qu'il soumettra aux électeurs du Brabant wallon pour les élections provinciales d'octobre prochain. On y retrouve notamment les trois actuels députés provinciaux dont Tanguy Stuckens et Mathieu Michel qui emmèneront respectivement les listes pour le district de Nivelles et pour le district de Wavre. Mais y figurent aussi sept bourgmestres et 11 échevins ou présidents de CPAS. Pour le district de Wavre, Pierre Boucher, ancien député provincial et actuel président de l'intercommunale inBW, poussera la liste.

Dans le district de Nivelles, derrière le député provincial Tanguy Stuckens (Waterloo), on retrouve l'échevine de Braine-l'Alleud Chantal Versmissen-Solie en numéro deux, suivie du bourgmestre de Nivelles Pierre Huart, de l'échevine de Genappe Stéphanie Bury-Hauchart, du bourgmestre de Genappe Gérard Couronné et de l'échevine de Villers-la-Ville Anne-Michèle Pierard. Sophie Keymolen, la présidente du CPAS de Rebecq, pousse la liste. Dans le district de Wavre, le président du collège provincial Mathieu Michel est suivi de la bourgmestre de Lasne Laurence Rotthier. Le député provincial Marc Bastin figure en troisième position, puis viennent l'échevine de Beauvechain Carole Ghiot, le chef de groupe MR au conseil provincial Nicolas Janssens et la bourgmestre de Rixensart Patricial Lebon. Présent dans la majorité provinciale depuis la création du Brabant wallon il y a 23 ans, le MR relève que la province est considérée comme le moteur de la Wallonie, que son taux d'emploi est de 61% contre 56% pour la moyenne wallonne, que le Brabant wallon figure dans le top 5 des régions les plus innovantes d'Europe et qu'il s'agit du deuxième territoire en Europe où le taux d'éducation est le plus élevé. "Ce n'est pas un hasard", a affirmé Mathieu Michel à La Hulpe, mettant en avant les valeurs d'inclusion, d'optimisme, d'efficacité, d'innovation et de transparence qui fondent la "vision du MR pour le Brabant wallon". (Belga)