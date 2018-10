Elections 2018 - Le PS conserve sa majorité absolue en sièges à Charleroi

(Belga) Le PS a conservé dimanche sa majorité absolue en sièges lors des élections communales malgré un recul de quelques points (41,29%). Le PTB est la seule liste à en profiter clairement avec une progression de 12 points ( 15,73%) par rapport au scrutin de 2012.

Les résultats de dimanche indiquent également une contre-performance du MR. Ce dernier perd 5 points par rapport à 2012. Ce qui va réduire sa représentation au sein du futur conseil communal. Parmi les autres résultats, la stagnation d'Ecolo (7,39%) et la bonne performance de la liste C+ (7,61%), emmenée par l'échevin CDH sortant Eric Goffart, sont quelques-uns des autres enseignements importants qui pourraient avoir une incidence sur la formation de la future majorité. Pour celle-ci, le PS conserve la main avec en théorie un ensemble de combinaisons possibles le voyant potentiellement s'associer avec le MR, C+, Ecolo ou même encore avec Défi, qui comptera deux représentants au sein du futur conseil communal. A noter également que le PP a fait son entrée au conseil communal et comptera un élu. (Belga)