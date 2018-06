Elections 2018 - Le PS de Verviers se présentera à l'électeur avec 21 candidats vierges de toute élection

(Belga) Le PS de Verviers a présenté vendredi soir sa liste pour les élections communales d'octobre, sur laquelle manquent quatre noms, les cases étant laissées libres pour des candidats d'ouverture. La liste socialiste comptera au total 21 candidats vierges de toute expérience politique, a souligné Muriel Targnion, la tête de liste qui espère, au soir du 14 octobre prochain, offrir au parti socialiste la place de premier parti.

L'un des deux partenaires de l'actuelle majorité pourra compter sur une équipe unie pouvant compter sur l'expérience de plusieurs candidats, forts d'une gestion scabinale, et la créativité de jeunes qui amènent des idées neuves, assure Muriel Targnion qui est fière de placer en 5e position une étudiante qui aura 18 ans en juillet prochain. "On compte sur cette jeunesse et on mise sur eux puisqu'il y a deux candidates de moins de 20 ans dans les 10 premières places. Au total, la liste comptera 6 candidats de moins de 26 ans et 4 ayant entre 30 et 40 ans." Le PS de Verviers a essentiellement rencontré des difficultés, comme bon nombre de partis toutes communes et villes confondues, à trouver des candidates prêtes à s'engager pour six ans. "Mais, dans la dernière ligne droite, soit lors de ses six derniers mois, nous avons pu rencontrer des femmes qui souhaitaient finalement nous rejoindre et partager nos valeurs", souligne Muriel Targnion. La liste dénombre 21 candidats sur 37 qui ne se sont jamais présentés à l'électeur.