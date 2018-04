Elections 2018 - Les Hannutois se rassemblent et forment H+

(Belga) H+, comprenez "Hannut Positif". C'est le nom donné à la nouvelle liste citoyenne qui se présentera aux élections communales du mois d'octobre prochain à Hannut, ont annoncé les principaux intéressés ce samedi. Nouveau nom, nouveau logo et liste d'ouverture.

Le cdH a fait place à un nouveau groupement politique à Hannut. Les humanistes ont repensé leur projet pour la ville en changeant de dénomination, de logo mais aussi de couleur. "Il s'agit d'une liste d'ouverture. Peu importe l'apparentement à un groupe politique, nous avons voulu rassembler un maximum de citoyens autour d'un projet commun. Nous avons consulté une centaine de personnes et sommes toujours en discussion d'ailleurs. Nous bénéficions également de l'expertise de certains professionnels", a expliqué Pascale Désiront, actuelle conseillère communale (cdH). A l'heure actuelle, la liste comporte dix-huit candidats, dont neuf candidats d'ouverture. Mais le groupement ambitionne de présenter une liste complète (25 candidats). Le logo choisi représente à la fois le H de Hannut mais également deux individus qui se tiennent la main sur un fond rose. "Ça représente l'écoute, le partage, la proximité. Ça représente le lien entre les citoyens et les décisions politiques de leur ville", a ajouté Jean-Yves Devillers. Le "+" représente quant à lui le vent neuf que souhaite apporter le groupement de citoyens. "Nous avons voulu sortir du schéma traditionnel et 'déprofessionnaliser' la politique pour permettre aux citoyens de s'investir dans leur ville", a conclu Thomas Fyon, autre candidat H+. (Belga)