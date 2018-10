Elections 2018 - Liège: le PTB ne perçoit pas de volonté de changement

(Belga) A l'issue de sa rencontre avec le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, le PTB se dit prêt à intégrer une majorité pour autant que les politiques à mener soient conformes aux priorités défendues durant la campagne, a indiqué mardi soir Sophie Lecron, conseillère communale et tête de liste PTB.

Après le mouvement citoyen Vert Ardent, Willy Demeyer a reçu le PTB dans le cadre des rencontres fixées en vue de constituer la future majorité. Si elle souligne que les échanges se sont déroulés de façon posée, Sophie Lecron explique qu'elle n'a pas ressenti une réelle volonté de changement dans le chef des socialistes. "Un peu plus de 16.000 personnes ont voté pour le PTB parce qu'elles veulent une rupture avec les politiques menées au cours des dernières années et même mandatures. Ces personnes réclament des mesures fortes qui changent la donne mais on n'a rien perçu dans ce sens", relève Sophie Lecron. Si bien que le PTB se dit prêt à intégrer une majorité mais pas à n'importe quel prix. "Nous avons avancé les axes forts mis en évidence durant la campagne et qui résultent de nos rencontres avec la population et de l'enquête que nous avons réalisée. Que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, on se battra en faveur de ce que nous avons défendu afin que des réponses claires soient apportées au niveau social, environnemental et démocratique", a ajouté Sophie Lecron. Comme pour Vert Ardent, une deuxième rencontre devrait être fixée dans les prochains jours. (Belga)