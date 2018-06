Elections 2018 - Liège: le PTB présente son programme et débat de logement ou de solidarité

(Belga) Le Parti du travail de Belgique (PTB) a investi la caserne Fonck de Liège samedi, pour lancer officiellement son programme des élections locales d'octobre prochain. Durant l'après-midi, débats et animations de toutes sortes ont été proposés aux Liégeois.

Plusieurs animations à destinations des enfants et des adolescents étaient ainsi proposées samedi après-midi dans la caserne Fonck à Liège. Le PTB avait prévu une balade guidée dans le cœur de la Cité ardente et avait également misé sur l'organisation de trois débats, de 15h30 à 19h00. Le premier d'entre eux était consacré aux aménagements du territoire liégeois. Durant cette première heure d'échange qui a su attirer une quarantaine de curieux, le PTB a tout d'abord souligné son envie et son objectif de veiller à la sauvegarde des espaces verts de la Ville de Liège et d'empêcher la privatisation de ces différents sites. "Il existe une véritable volonté des autorités communales d'attirer les investisseurs qui pourront ensuite construire des logements à moyen ou haut standing sur des espaces publics", a souligné Sophie Lecron, conseillère communale PTB à la Ville de Liège. "Mais une partie de la population s'est opposée à ces projets, ce qui a eu pour conséquence d'en bloquer certains. Il faut continuer à se rassembler", a-t-elle plaidé. Si l'union des citoyens était au cœur de ce premier débat, le deuxième concernait quant à lui le droit à la Ville pour toutes et tous. Raoul Hedebouw, député fédéral, en a d'ailleurs profité pour mettre en avant la volonté de créer une maison des solidarités, soit un endroit qui rassemble toutes sortes d'aides sociales pour l'ensemble des citoyens. Le troisième débat s'est quant à lui porté sur un droit au logement garanti où les intervenants ont parlé de la problématique de la mobilité des SDF dans le centre-ville. La fin des débats a laissé place à une soirée dansante. (Belga)