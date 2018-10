Elections 2018 - Liège: Willy Demeyer a rencontré Vert Ardent et le PTB

(Belga) Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), a entamé mardi les discussions en vue de constituer la future majorité. Il a rencontré les représentants de Vert Ardent et du PTB.

Willy Demeyer a d'abord reçu la formation Vert Ardent avant de s'entretenir avec le PTB. Selon le scénario d'une alliance avec le mouvement citoyen Vert Ardent, la majorité serait courte avec 25 sièges sur les 49 que compte le conseil communal de Liège. Un partenaire supplémentaire serait alors nécessaire pour disposer d'une majorité confortable, soit le PTB avec ses neuf sièges ou le cdH, partenaire de majorité depuis 30 ans mais grand perdant des élections puisque passé de sept à trois sièges. "Ce fut un échange sérieux, intéressant et constructif au cours duquel nous avons vu des points de convergence. Mais il ne s'agit que d'un premier jalon et il y aura vraisemblablement une deuxième rencontre", a précisé Caroline Saal, tête de liste Vert Ardent, à l'issue de sa rencontre avec Willy Demeyer. "Nous avons notamment abordé la situation financière de la ville en précisant que, pour nous, les politiques sociales sont intouchables ou encore la manière de rendre Liège plus écologique, plus verte. Il s'agit désormais de voir si d'autres partenaires sont disposés à suivre la même voie en termes de politique participative et environnementale". Un autre scénario, déjà évoqué avant les élections mais décrié lundi par la FGTB Liège-Huy-Waremme, consiste à s'allier au MR de la présidente du Sénat Christine Defraigne. Dans ce cas, avec 27 sièges, un deuxième partenaire ne serait pas nécessaire. Il est prévu que Willy Demeyer rencontre les libéraux mercredi. (Belga)