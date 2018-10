Elections 2018 - Malines: la liste communale va administrer la ville seule

(Belga) Les disussions en vue de former une coalition à Malines entre la liste du bourgmestre Bart Somers, qui regroupe l'Open Vld, Groen et M+, et les autres formations ont pris fin. La "Stadslijst", qui dispose d'une majorité absolue avec 25 sièges sur 43 au conseil communal, a décidé de gérer la ville sans partenaire. "C'est la meilleure des garanties afin de développer notre projet", a expliqué le bourgmestre.

Le 14 octobre, à l'issue du scrutin, M. Somers avait déjà fait savoir qu'il comptait discuter avec le CD&V, malgré sa majorité absolue. Mardi, la liste a décidé de faire cavalier seul dans la gestion de la ville. "Après avoir pesé le pour et le contre, nous avons pris cette décision. Le mandat que l'électeur nous a donné est suffisamment important pour que nous puissions développer notre projet avec nos propres forces", a déclaré le mayeur malinois. "Nous sommes honorés, enthousiastes et très motivés par ce mandat, nous portons une lourde responsabilité. Nous sommes convaincus que nous devons y aller seul si nous voulons rester cohérent et mener une politique claire." Le CD&V regrette quant à lui cette décision. "Nous avions espéré poursuivre la politique positive de ces dernières années", explique l'échevin Stefaan Deleus. (Belga)