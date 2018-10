Elections 2018 - Molenbeek: réunion de négociation "constructive" mais il reste du pain sur la planche

(Belga) Les chefs de file des listes PS-sp.a, du PTB et d'EcoloSamen se sont réunis durant quelques heures, lundi, depuis le milieu de l'après-midi jusque vers 22h dans un état d'esprit constructif. Différents points importants restent à trancher, et plusieurs sujets doivent encore être abordés, ont-ils indiqué, à l'issue de la réunion. La discussion reprendra jeudi.

"Les représentants de PS sp.a, PTB et EcoloSamen se sont réunis pour une réunion constructive sur base de différentes notes déposées par tous les partis. Différents points importants restent à trancher et d'autres sujets doivent encore être abordés", ont affirmé Catherine Moureaux (PS-sp.a); Sarah Turine (EcoloSamen) et Dirk De Block (PTB), dans un communiqué commun diffusé à l'issue de la réunion. Une nouvelle réunion est prévue jeudi "pour avancer plus loin dans les négociations". (Belga)