Elections 2018 - MR et S.P.A, qui rajeunissent leurs équipes, repartent ensemble pour six ans à Spa

(Belga) Le MR, qui a obtenu le 14 octobre dernier la majorité absolue à Spa (12 sièges sur 21), a conclu un accord de majorité avec S.P.A (Solidarité Progrès Avenir) pour les six ans à venir, a annoncé lundi Paul Hanesse, président de la section MR de Spa.

Le MR avait déjà décidé au lendemain du résultat électoral d'entamer des négociations avec la liste S.P.A avec laquelle, sous la bannière PS cette fois, il avait géré la ville durant six ans. Les deux programmes convergent sur la participation citoyenne, l'amélioration de la qualité du logement et la rénovation du bâti, relève M. Hanesse. La confiance tissée ces six dernières années a permis d'envisager une collaboration rapide et efficace, ajoute-t-il. Le MR a décidé d'envoyer au collège les élus qui ont obtenu le plus de voix. Après la nouvelle bourgmestre Sophie Delettre, qui succède à Joseph Houssa, le plus vieux bourgmestre de Belgique en activité, on retrouve Wee Min Kuo, premier échevin en charge de la santé et du sport, une des quatre nouvelles têtes au même titre que Charlotte Guyot-Stevens (Petite enfance et Famille), Nicolas Tefinin, président du CPAS (Tourisme et du Thermalisme) et le seul élu S.P.A Yoann Frédéric, qui hérite de l'Emploi, de la Mobilité, l'environnement, de l'énergie et de la participation citoyenne. Complètent ce collège, Francis Bastin (Enseignement, Classes moyennes, Affaires économiques, Jeunesse) et Paul Mathy (Travaux, Patrimoine, de Urbanisme, Logement) qui y siègent depuis plusieurs années. (Belga)