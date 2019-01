Elections 2018 - Joost Arents est exclu de la N-VA pour son soutien à la coalition à Ninove

(Belga) Joost Arents a été exclu du parti N-VA dont il était membre en raison de son soutien à la coalition formée à Ninove avec l'Open Vld et Samen, a confirmé la section locale de la formation nationaliste flamande jeudi soir. "Je vais siéger en tant qu'indépendant", a indiqué M. Arents.

M. Arents avait déclaré jeudi après-midi qu'il espérait encore pouvoir rester au sein de son parti et "rassembler" comme se targue de le faire à Anvers Bart De Wever, le président du parti N-VA. "En moi-même, je reste toujours N-VA. L'alternative était de mettre la ville dans les mains de l'extrême droite", avait observé M. Arents lors de la présentation de la coalition. Néanmoins, la section locale du parti N-VA en a décidé autrement en optant pour l'exclusion de M. Arents à l'issue d'une réunion tenue jeudi soir. "Après un long débat, la section locale a voté sur la participation à la coalition ou à l'opposition. La majorité a choisi l'opposition. Le fait que j'ai oeuvré seul et n'ai pas choisi le parti a pesé pour beaucoup de membres du parti. C'est le risque que j'ai pris, j'ai choisi la ville en âme et conscience", a commenté M. Arents. En s'engageant en tant qu'échevin, M. Arents est allé à rebours de la décision de la section locale N-VA et devient donc un élu indépendant. "Je ne pars pas fâché (...) c'est dommage mais je respecte le souhait de la section locale de Ninove et je ne ferai plus partie de la N-VA", a-t-il encore confirmé. Deux autres membres du parti ont aussi été exclus a indiqué le président de la section, Johan Soetaert. "Si tous les trois maintiennent leur intention de rejoindre une coalition, ils se retirent de facto du parti", a-t-il signifié. Une incapacité de gouverner menaçait à Ninove alors que Forza Ninove, emmené par Guy D'haeseleer siégeant au Parlement flamand dans les rangs du Vlaams Belang, disposait de quinze sièges. La formation d'extrême droite manquait d'à peine deux sièges pour atteindre la majorité absolue. L'Open Vld a obtenu neuf sièges lors des élections communales et Samen ( regroupant le CD&V, le sp.a et Groen) en a obtenu sept. La bourgmestre actuelle, Tania De Jonge (Open Vld) avait annoncé il y a deux semaines être en mesure de composer une coalition avec la N-VA et Samen, mais l'appui seul de M. Arents permet à la nouvelle coalition de disposer de 17 des 33 sièges. Dries Van Langenhove, le fondateur de l'organisation extrémiste Schild & Vrienden, soutenu par le président de Forza Ninove a annoncé une "Marche pour Ninove" le 3 janvier lors de la prise de fonction de la nouvelle coalition. (Belga)