Elections 2018 - Nivelles: Le groupe cdH-Ensemble ne fera pas partie de la prochaine majorité

(Belga) L'actuelle majorité formée par Liste du bourgmestre (MR), Ecolo et le cdH ne sera pas reconduite à Nivelles: vers 01h00 lundi, le bourgmestre Pierre Huart a confirmé que sa liste, qui conserve ses 13 sièges, ne poursuivait les discussions qu'avec Ecolo. Les Verts nivellois ont enregistré une progression importante, passant de deux à six sièges tandis que le cdH-Ensemble a perdu un siège. Un accord sera finalisé dans la journée de mardi. La liste du bourgmestre et Ecolo sont déjà fixés sur la répartition des mandats: Pierre Huart conserve le maïorat et chaque parti disposera de trois échevins.

"Nous enregistrons une progression remarquable qui peut s'expliquer par plusieurs éléments. De manière globale, Ecolo progresse un peu partout et pour Nivelles, nos propositions en matière d'environnement et de mobilité ont convaincu. Le travail effectué depuis 2012 a également accru notre crédibilité. Le cdH et la liste PluS ayant tous deux perdus des sièges, il semble tout à fait normal de respecter le choix de l'électeur en discutant avec la Liste du bourgmestre", indique la tête de liste Ecolo Pascal Rigot. Si les attributions des échevins ne seront fixées que mardi dans un pacte de majorité, on connait déjà leur identité. Il s'agira côté Liste du bourgmestre de l'actuel échevin des finances Hubert Bertrand, de Colette Delmotte qui conservera la présidence du CPAS, et de l'actuel conseiller communal Benoit Giroul. Pour Ecolo, Pascal Rigot reste échevin et emmenera avec lui dans le futur collège la conseillère communale Isabelle Bourlez ainsi que Gregory Leclercq. (Belga)