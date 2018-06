Elections 2018 - Olivier Destrebecq tête de la liste MR-IC à La Louvière

(Belga) Olivier Destrebecq conduira la liste MR-IC de La Louvière aux prochaines élections communales du 14 octobre 2018. Le Mouvement Réformateur louviérois a présenté ses forces samedi à La Louvière, sur fond d'initiatives citoyennes.

La liste MR-IC, pour « Initiatives Citoyennes », aux élections communales comprendra 43 noms et sera conduite par le député wallon et leader des libéraux louviérois, Olivier Destrebecq. La liste, d'une moyenne d'âge de 47 ans, est composée de candidats d'expérience et de 25 % de jeunes de JMR de La Louvière. Plus de 60 % des candidats de MR-IC se présenteront pour la première fois aux élections. Le programme complet, articulé autour, notamment, de l'emploi, de la sécurité, du développement économique, sera présenté en septembre prochain. (Belga)