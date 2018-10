Elections 2018 - Plusieurs candidats inscrits sur les listes du PP sans leur consentement

(Belga) Plusieurs personnes ont été inscrites comme candidats sur la liste du Parti Populaire (PP) à Namur à leur insu, rapportent dimanche les titres Sudpresse et L'Avenir.

Il s'agit de cinq "candidats" selon L'Avenir et de six selon Sudpresse. Une des victimes explique qu'elle et d'autres participants de son cours de zumba se sont ainsi retrouvés sur la liste namuroise du PP. Le cours est aussi fréquenté par une militante du parti dirigé par Mischael Modrikamen, qui figure en bonne place sur la liste. Celle-ci avait fait signer un document par plusieurs pratiquants il y a quelques semaines, affirmant qu'il s'agissait de parrainages destinés à lui permettre de se présenter. Les victimes de cette opération ont porté plainte auprès de la police. Le parquet se refuse quant à lui à commenter cette information le jour du scrutin. Claude Gilles, la tête de liste PP, se dit "consterné" par cette information, expliquant ne pas s'être chargé personnellement du recrutement de ces candidats. "Aujourd'hui, nous ne pouvons malheureusement rien faire, mais je vous assure qu'il y aura des suites", prévient-il. Interrogé sur la RTBF, un porte-parole du Service public de Wallonie a indiqué qu'une plainte éventuelle devait être déposée auprès du gouverneur par une liste adverse. Les instances examineraient alors la proportionnalité de l'impact de l'éventuelle usurpation d'identité sur les résultats de la liste. Ces résultats pourraient être frappés de nullité, mais si l'impact est insignifiant sur le scrutin, ce dernier pourrait être validé. (Belga)