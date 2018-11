Elections 2018 - PTB et sp.a s'expliqueront, ce midi, sur le résultat de leurs négociations à Zelzate

(Belga) Le PTB/PVDA participera-t-il à une majorité communale en Belgique? Si les négociations entre le parti et le PS ont capoté à Charleroi, Liège, Molenbeek ou encore Herstal, elles pourraient avoir abouti à Zelzate (Flandre orientale) où le PTB/PVDA et le sp.a organisent une conférence de presse ce samedi midi sur le résultat de leurs discussions.

Les élections du 14 octobre dernier ont pemis aux 2 partis de disposer d'une majorité à Zelzate, les socialistes comptant 7 sièges (+2 par rapport aux précédentes élections) et le parti de gauche radicale 6. Si leurs négociations ont bel et bien abouti, ce sera la première fois que le PTB/PVDA participe à une majorité communale. Jusqu'à présent, il n'était présent que dans la majorité du district de Borgerhout, en coalition avec le sp.a et Groen. Samedi matin, aucun des 2 partis ne souhaitait faire de commentaires.