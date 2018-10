Elections 2018 - Rixensart: NAP-MR a choisi d'ouvrir sa majorité absolue aux socialistes de SolidaRix

(Belga) Via un communiqué envoyé jeudi en soirée, la bourgmestre de Rixensart Patricia Lebon, à la tête de la liste Nouvelle Alliance Pluraliste-MR (NAP-MR) qui a conservé une majorité absolue après le scrutin communal de dimanche, a annoncé son choix d'un partenariat avec le groupe socialiste SolidaRix pour les six ans à venir. NAP-MR a décroché un siège de moins qu'en 2012 mais avec 14 sièges sur 27 autour de la table du conseil communal rixensartois, le groupe à tendance MR restait majoritaire. Il évoque de "nombreux points de convergence" avec Solidarix, sur les projets et les priorités.

NAP-MR disposait déjà d'une majorité absolue en 2012 mais le décès du bourgmestre Jean Vanderbecken en cours de législature aurait pu changer la donne à Rixensart. Sa remplaçante, Patricia Lebon, a cependant réussi son pari et le groupe n'a perdu qu'un siège dimanche. Ecolo en a gagné un supplémentaire, arrivant à six sièges, tandis que le PS emmené par Gregory Verté et se présentant sous le nom de SolidaRix a maintenu ses trois sièges. "Après concertations préalables avec l'ensemble des formations politiques et au vu des choix citoyens en terme de voix de préférence lors des élections communales du 14 octobre, la liste NAP-MR (14 sièges) de l'actuelle bourgmestre Patricia Lebon ouvre sa majorité absolue à Solidarix (3 sièges). Patricia Lebon, premier score avec 2.158 voix, et Grégory Verté, 3e score avec 903 voix, s'engagent avec leur groupe dans un partenariat complémentaire sur le plan des personnalité, des compétences, des intérêts et riche d'expériences dans la gestion communale", indique un communiqué cosigné par les deux têtes de liste. (Belga)