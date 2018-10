Elections 2018 - Sp.a et Groen vainqueurs à Hal, le bourgmestre Dirk Pieters quitte la politique

(Belga) Les élections communales à Hal ont vu progresser les partis sp.a (de 15,8 à 18,2 %), Groen (de 5,7 à 11,3%) et Vlaams Belang (de 6,1 à 8,5%). Les formations de la coalition ont essuyé un recul: de 29,9 à 26,4 % pour la N-VA, de 23,7 à 19,7% pour le CD&V et de 10,5 à 5,9% pour l'Open Vld. La liste francophone UF perd son siège au conseil communal.

Jusqu'à présent le CD&V, le sp.a et l'Open Vld formaient une coalition à Hal, or ces trois partis ne disposent plus d'une majorité. Le bourgmestre Dirk Pieters (CD&V) a annoncé dimanche soir sur RingTV assumer la responsabilité de la perte de vitesse de son parti et fait part de sa décision de mettre fin à sa carrière politique. "La chance que je sois encore bourgmestre demain est nulle, donc pour moi c'est fini", a affirmé M. Pieters, qui est passé de 3.232 voix de préférence à 1.880. "L'initiative pour mettre sur pied une nouvelle coalition appartient à la N-VA et plus au CD&V", selon M. Pieters, qui a assuré le maïorat de Hal durant 24 ans. (Belga)