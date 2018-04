Elections 2018: un rabbin veut se présenter sur la liste CD&V à Anvers

(Belga) Le rabbin anversois Aaron Malinsky souhaite se présenter aux prochaines élections communales sur la liste du parti CD&V, écrivent lundi les journaux De Morgen et Het Laatste Nieuws.

L'homme s'était rendu populaire en participant à l'émission "De Slimste Mens ter Wereld" il y a quelques années. La présence ou non du rabin sur la liste anversoise du CD&V n'est pas encore décidée, même s'il a indiqué y être disposé. Cela dépendra de la place que le parti chrétien-démocrate flamand lui réservera, car il veut pouvoir être élu, a-t-il dit. M. Malinsky est à la tête de la plus importante communauté juive à Anvers. Il est engagé depuis plusieurs années en faveur du dialogue entre juifs, chrétiens et musulmans. En 2006, il s'était déjà présenté aux élections pour le parti socialiste sp.a, sans toutefois parvenir à se faire élire. (Belga)