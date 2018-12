Elections 2018 - Une coalition LvB, CD&V et Groen à Denderleeuw

(Belga) Deux mois après les élections communales, un accord de coalition a été conclu à Denderleeuw. La LvB, le CD&V et Groen dirigeront la commune, a indiqué l'actuel bourgmestre Jo Fonck de la LvB. Les trois partis disposent d'une courte majorité de 14 sièges sur 27. Le gagnant des élections, le Vlaams Belang, reste dans l'opposition.

"La répartition des mandats et des compétences suivra", a commenté le bourgmestre. La LvB obtient 7 sièges, le CD&V 5 et Groen 2. Le Vlaams Belang avait été le grand gagnant des élections avec 26,2% des voix soit 9 sièges. Le VB sera dans l'opposition avec la N-VA (3) et PLUS (1). (Belga)