Elections 2018 - Villers-la-Ville: l'union de l'opposition pour détrôner le MR n'a pas fonctionné

(Belga) Le député-bourgmestre MR Emmanuel Burton restera pour six années supplémentaires le bourgmestre de Villers-la-Ville. Auteur d'un score de voix de préférence plus qu'appréciable (2.448 voix soit 23,17%), il permet à sa liste de conserver la majorité absolue en obtenant 60,34% des voix (+6,16 points de %), tout en perdant un siège. Etienne Struyf, chef de cabinet du président du parlement wallon André Antoine, avait fait le pari d'unir les quatre partis de l'opposition dans un groupe commun afin de détrôner le MR villersois. Sa liste Ensemble pour Villers ne décroche que 37,21% des voix, soit huit sièges.

"Si on totalise les votes obtenus par l'opposition, on constate qu'au bout du compte, elle perd 8%. Alors que la campagne a été agressive, je vois que nous bénéficions du travail accompli par toute une équipe, et d'années de présence auprès de la population: nous ne nous sommes pas découvert une passion pour Villers-la-Ville, il y a quelques mois", a lancé le bourgmestre Emmanuel Burton. Tout en concédant sa déception de perdre un siège à l'issue du scrutin de ce dimanche, il garde une majorité relativement confortable de 13 sièges sur 21. Le maïeur villersois indique dans la foulée que certains faits de cette campagne électorale dure laisseront sans doute des traces pour les six années à venir. (Belga)