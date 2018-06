Elections 2018 - Wezembeek-Oppem: la conseillère CPAS Servranckx rejoint la liste néerlandophone WO Plus

(Belga) Anne-Marie Servranckx, membre francophone du conseil du CPAS de Wezembeek-Oppem, a annoncé lundi rallier la liste néerlandophone unique WO Plus dans l'optique du prochain scrutin communal. Elle figurera en deuxième position de la liste introduite pour le CPAS, derrière Frank Vandedael.

Mme Servranckx était la tête de liste LB-Union pour le CPAS lors des élections de 2012. Elle avait ensuite présidé le Centre public d'action sociale de la commune à facilités entre 2015 et 2016. Après sa démission de la présidence, elle avait récemment pris ses distances avec sa formation et siégeait en tant qu'indépendante au conseil. WO Plus ambitionne de proposer un programme qui répondra aux attentes de tous les habitants de commune "en faisant fi des petits jeux communautaires", affirme Frank Vandendael. "Les allophones sont les bienvenus et nous espérons en accueillir encore avant les élections." (Belga)