Elections 2019 - Anvers: les listes sp.a pour le parlement flamand et la Chambre approuvées à l'unanimité

(Belga) La section anversoise du sp.a a approuvé samedi les listes électorales proposées pour la Chambre et le parlement flamand en vue du scrutin fédéral et régional du 26 mai. Les têtes de liste étaient déjà connues: Caroline Gennez et Yasmine Kherbache tireront respectivement les listes au parlement flamand et à la Chambre.

L'échevine anversoise Jinnih Beels poussera la liste régionale, également soutenue par l'ancien recteur de l'Université d'Anvers Alain Verschoren. Christine Van Broeckhoven, biologiste moléculaire, poussera les candidats suppléants. "Je suis particulièrement fière de nos équipes qui combinent expérience et renouvellement", s'est félicitée Caroline Gennez. A l'échelon fédéral, c'est l'échevin anversois Tom Meeuws et Erik de Bruyn qui pousseront la liste. L'ancien bourgmestre du district de Berchem, Peter Raats, fera de même pour les suppléants. Pour Yasmine Kherbache, les candidats inscrits sur les listes "sont issus de milieux divers mais sont complémentaires". (Belga)