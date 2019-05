Elections 2019 - Dix-sept élus néerlandophones à Bruxelles, dont sept nouveaux venus

(Belga) Parmi les 17 élus néerlandophones au Parlement bruxellois, sept nouveaux venus, huit figures connues et deux élus de retour dans la capitale, en vertu du choix des électeurs néerlandophones à Bruxelles. Groen et la N-VA envoient deux nouveaux mandataires au parlement, one.brussels un, alors que PVDA et Agora font leur entrée dans l'assemblée. Bruno De Lille (Groen) et Paul Delva (CD&V) n'ont pas été réélus.

Groen peut compter sur quatre élus: la parlementaire flamande sortante Elke Van den Brandt, le parlementaire bruxellois sortant Arnaud Verstraete, et les nouveaux venus Juan Benjumea Moreno et Aziza Braeckevelt. Les élus de l'Open Vld sont le ministre bruxellois sortant Guy Vanhengel, la députée bruxelloise sortante Carla Dejonghe et le ministre flamand sortant Sven Gatz. One.brussels-sp.a conserve ses trois sièges: celui du ministre sortant Pascal Smet, un qui revient à Els Rochette et un au parlementaire sortant Fouad Ahidar. La N-VA sera à nouveau représentée par trois élus: Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre et Gilles Verstraeten. CD&V conserve le siège de la secrétaire d'Etat sortante Bianca Debaets au Parlement bruxellois. Paul Delva et Brigitte Grouwels ne décrochent pas de mandat. Le Vlaams Belang sera représenté par Dominiek Lootens . Le chef du parti PVDA, Jan Busselen, et son collègue d'Agora Pepijn Kennis seront également membres du Parlement bruxellois. (Belga)