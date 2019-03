Elections 2019 - L'Open Vld bruxellois fait de l'enseignement néerlandophone sa priorité

(Belga) Les membres de l'Open Vld de la Région bruxelloise ont approuvé samedi leur programme pour les élections régionales du 26 mai. Le parti fait de l'enseignement néerlandophone sa première priorité.

L'Open Vld bruxellois veut 3.500 places supplémentaires dans l'enseignement maternel et primaire néerlandophone, et 5.000 dans l'enseignement secondaire au cours des cinq prochaines années. Populaire à Bruxelles, l'enseignement néerlandophone est régulièrement pointé pour son manque de places. Tous les Bruxellois de dix-huit ans doivent maîtriser au moins trois langues: le français, le néerlandais et l'anglais, a affirmé samedi la tête de liste du parti pour le parlement bruxellois, Guy Vanhengel. Parmi les autres points du programme des libéraux néerlandophones de la capitale figurent la suppression des droits d'enregistrement sur les logements jusqu'à 230.000 euros, la suppression des droits d'enregistrement de 1% sur les crédits hypothécaires, une baisse des centimes additionnels régionaux sur l'impôt des personnes physiques et l'augmentation de la prime Be Home. Le parti défend aussi l'extension du métro. (Belga)