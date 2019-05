Elections 2019 - Le conseil communal de Crainhem persiste sur l'envoi des convocations

(Belga) Le conseil communal de Crainhem, une des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, a une nouvelle fois décidé jeudi soir, lors d'une séance extraordinaire, d'envoyer les convocations pour les élections générales du 26 mai dans la langue choisie par les électeurs, au risque de s'attirer les foudres de la ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans.

Treize conseillers communaux ont approuvé un amendement en ce sens déposé par l'opposition DéFI+MR+Indépendants et qui a reçu le soutien d'un élu cdH (dans la majorité) et d'un membre de la Liste bilingue Kraainem Unie (KU) du bourgmestre Bertrand Waucquez. Sept conseillers de KU ont voté contre et un autre s'est abstenu, a constaté l'agence Belga. Les francophones de Crainhem, comme ceux d'autres communes à facilités, estiment que les convocations électorales doivent être envoyées dans la langue de l'électeur, en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d'État qui accorde aux habitants qui se sont enregistrés afin de recevoir pendant quatre ans leurs documents administratifs en français. Ce que conteste Mme Homans (N-VA), qui estime qu'elle ne respecte pas les règles flamandes en matière linguistique énoncées dans les circulaires Peeters et consorts qui imposent aux habitants francophones des communes à facilités de demander systématiquement l'envoi d'un document en français. L'amendement voté jeudi soir stipule que les convocations seront envoyées en néerlandais pour les électeurs qui n'ont pas fait le choix du français. Et celle en français seront adressées aux électeurs qui ont introduit voici quatre ans au maximum une demande pour être servis en français. La ministre N-VA a confirmé jeudi avoir annulé une décision similaire prise en avril par le conseil communal de Crainhem. (Belga)