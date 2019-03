Elections 2019 - Le MR peaufine ses listes à Bruxelles

(Belga) Le Mouvement réformateur a confectionné un tiers de sa liste pour l'élection régionale à Bruxelles et deux tiers pour sa liste dans la même circonscription (avec les communes à facilités de la périphérie) pour la Chambre.

A la Chambre, ce sont sept ministres ou parlementaires sortants qui se représentent, a indiqué le chef de file des réformateurs bruxellois Didier Reynders. Élément marquant, le député libéral sortant Gautier Calomne, absent samedi et pas cité lors de la présentation, ne figure qu'à la sixième place alors que le MR avait décroché quatre sièges dans la circonscription bruxelloise en 2014. Les trois premières places étaient déjà connues, occupées par les ministres sortants Didier Reynders et Sophie Wilmès, et l'ex-journaliste de RTL-TVI, Michel De Maegd. La quatrième place est occupée par le député bruxellois Olivier de Clippele, qui fut en indélicatesse avec la section réformatrice d'Ixelles avant de déménager à Bruxelles. Faiseur de voix, le député sortant de Linkebeek Damien Thiery pousse la liste. Autre député sortant, l'ex-bourgmeste de Koekelberg, Philippe Pivin, qui a perdu l'écharpe maïorale en octobre dernier au profit d'Ahmed Laaouej (PS), sera premier suppléant. Au parlement bruxellois, le MR avait décroché 18 sièges en 2014. Après l'ex-bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans et le chef de groupe sortant au parlement bruxellois, Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, c'est Alexia Bertrand, cheffe de file MR à Woluwe St-Pierre et cheffe de cabinet de Didier Reynders au gouvernement fédéral, qui occupera la troisième place. Elle est notamment suivie des ex-bourgmestres d'Anderlecht et Ixelles, Gaëtan Van Goidsenhoven et Dominique Dufourny, et de l'ex-échevin à la ville de Bruxelles Geoffroy Coomans. La liste est poussée par la députée régionale sortante Viviane Teitelbaum (ex-échevine à Ixelles) et le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès. Parmi les éligibles au parlement bruxellois, on trouve encore Anne-Charlotte d'Ursel, Clémentine Barzin, David Leisterh (vice-président du MR bruxellois et président du CPAS de Watermael-Boitsfort), Aurélie Czekalski, David Weytsman, Latifa Ait Baala, Alain Vander Elst, Mustafa Ulusoy, Lucas Ducarme, Angelina Chan, Sabrina Baraka ou Louis de Clippele. Il s'agit de listes qui allient "expérience et vitalité", a commenté le président du MR Charles Michel. Il reste une semaine au MR local pour rentrer des listes complètes. (Belga)