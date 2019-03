Elections 2019 - Les listes Ecolo pour la chambre et la Région bruxelloise approuvées

(Belga) Les militants Ecolo de Bruxelles ont approuvé mercredi les listes des candidats à la Chambre et à la Région de Bruxelles-Capitale en vue du scrutin du 26 mai prochain. Les têtes de liste étaient déjà connues puisque ce sont Zakia Khattabi et Alain Maron qui tireront respectivement la liste bruxelloise à la Chambre et la liste régionale.

Aux côtés de Zakia Khattabi, actuelle coprésidente du parti Ecolo, figureront notamment sur la liste fédérale bilingue Ecolo-Groen les journalistes Maroun Labaki et Anouk Van Gestel, la comédienne Jasmina Doueib et l'experte en soins de santé pour la Mutualité chrétienne Pauline van Cutsem. Des candidats Groen seront également présents sur la liste, parmi lesquels Tinne Vanderstraeten, Anthony Baert et Mathias Gyselen. Pour la Région, le député Alain Maron pourra compter sur le soutien de la directrice de l'Atelier de recherche et d'action urbaines (Arau) Isabelle Pauthier, de Marcela de la Peña (chargée de mission à l'ASBL Le Monde Selon Les Femmes et coordinatrice de la Marche mondiale des Femmes) ainsi que du secrétaire de l'ASBL Kaleo Benoît César et du journaliste et essayiste Henri Goldman. Perrine Collin (fondatrice de l'entreprise Cycad qui fabrique et loue des vélos en bambou), Benjamin Vella (membre du mouvement citoyen ProBruxsel) et Farida Tahar (coordinatrice d'une ASBL d'appui social et juridique) rejoignent également la liste régionale. Ces onze candidats "se mobilisent aux côtés d'Ecolo pour une transition écologique et solidaire. Ils réclament une politique climatique ambitieuse, efficace et coordonnée, une fiscalité plus verte et plus juste, une politique qui comble le fossé social que les gouvernements se sont ingéniés à creuser toujours plus. Enfin, ils portent une vision d'ouverture sur le monde, opposée au nationalisme et au repli sur soi", indique le parti dans un communiqué. (Belga)