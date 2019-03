Elections 2019 - Nicolas Kuczynski tête de liste UF dans le Brabant pour le Parlement flamand

(Belga) Nicolas Kuczynski (MR) sera la tête de liste de l'Union des Francophones (UF) pour le parlement flamand, dans le Brabant flamand, lors des élections de mai prochain, a-t-on appris samedi.

Le conseiller communal de Rhode-Saint-Genèse, élu dans cette commune sur la liste IC-GB (Intérêts Communaux - Gemeentebelangen), est aussi conseiller provincial. Il aurait dû devenir échevin à Rhode, mais la non-nomination de Pierre Rolin au poste de bourgmestre l'a privé de l'écharpe scabinale, avec un échevin de moins pour la commune dans la situation actuelle. Aux élections de 2014, l'UF avait obtenu 5,01% des voix dans le Brabant flamand, ce qui avait permis à cette Union de maintenir un siège au parlement régional malgré une perte par rapport au scrutin précédent. Christian Van Eyken occupe ce siège, mais l'homme politique devra bientôt répondre devant la justice d'une implication présumée dans la mort de l'ex-mari de son épouse. Derrière Nicolas Kuczynski, par ailleurs avocat, on retrouve Véronique Caprasse (DéFI) à la seconde place sur la liste UF pour le Parlement régional. Echevine de Crainhem et députée fédérale, elle devance Josiane Blanche (cdH), conseillère communale à Zaventem. Frédéric Petit, bourgmestre de Wezembeek-Oppem, et Philippe Thiéry, conseiller communal de Linkebeek, poussent la liste. (Belga)