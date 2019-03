Elections 2019 - Simon Moutquin et Hélène Ryckmans emmèneront les listes Ecolo en Brabant wallon

(Belga) Ecolo Brabant wallon a dévoilé samedi les listes qui seront présentées aux électeurs pour les élections de mai prochain. En ce qui concerne le parlement fédéral, la liste sera emmenée par Simon Moutquin, de Chaumont-Gistoux, suivi de Coralie Vial (Ottignies - Louvain-la-Neuve) et de Laurent Masson (Lasne). La cinquième effective, Julie Vanstallen, habite en Brabant flamand. Pour les élections au parlement wallon, la députée sortante Hélène Ryckmans (Chastre) tire la liste, suivie de Laurent Heyvaert (Tubize) et la conseillère communale et provinciale Sophie Agapitos (Orp-Jauche).

Parmi les priorités annoncées par Ecolo Brabant wallon pour ces élections figurent la transition énergétique, la lutte contre les dérèglements climatiques, la protection de la biodiversité et du cadre de vie, l'inclusion sociale, la lutte contre la précarité, l'alimentation saine et durable, la mobilité ou encore le soutien aux acteurs de l'enseignement. Pour la chambre des représentants, Ecolo a décidé de désigner des "candidats Erasmus": un candidat francophone se présente sur les listes flamandes, et inversement, pour souligner que la Belgique a besoin de davantage de coopérations et de liens. Alors que Julie Vanstallen, d'Hoeilaart, sera cinquième effective en Brabant wallon, Marc Hordies, d'Ittre, sera présent sur une liste Groen à Anvers. Pour Ecolo et Groen, la création d'une circonscription fédérale unique est une priorité. Pour le parlement wallon, Hélène Ryckmans, qui emmène la liste, est députée régionale et sénatrice depuis 2014. "Le Brabant wallon est une terre riche, pas seulement en PIB. Elle est riche par la diversité des acteurs de terrain qui créent des solidarités, qui entreprennent pour demain, des jeunes et grands-parents mobilisés pour le climat, et tous les autres qui, à leur échelle, créent le monde du futur. Nous voulons, avec eux, être au coeur du changement", indique-t-elle. Sa première suppléante est Cindy Dequesne, qui siège au conseil communal de Waterloo. (Belga)