Elections 2019 - Une femme pour la première fois tête de liste régionale du PS sur Mons-Borinage

(Belga) La députée wallonne Joëlle Kapompole a été désignée dimanche par les militants de la fédération PS de Mons-Borinage pour emmener le 26 mai prochain la liste socialiste au Parlement wallon dans la circonscription de Mons.

Elle a reçu la confiance de 89% des 1.092 militants qui ont voté et devient la première femme à se voir confier la tête de cette liste, selon un communiqué. La candidate dit vouloir incarner "une nouvelle génération politique qui construit un socialisme des temps modernes: résolument vert, solidaire et soucieux de la qualité de vie de chacun." Les noms des autres candidats de la liste seront dévoilés le 16 février prochain, une fois soumis à l'approbation des militants. Née au Zaïre, Joëlle Kapompole (47 ans) a grandi dans le Borinage et est devenue conseillère communale à Mons en 2000. Elle est députée wallonne et de la Communauté française depuis 2004. (Belga)