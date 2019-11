Elections britanniques: Johnson et Corbyn en opération séduction face au patronat

Le Premier ministre conservateur Boris Johnson et le leader travailliste Jeremy Corbyn, en pleine campagne des législatives au Royaume-Uni, ont tenté de séduire le patronat lundi lors de la grand-messe annuelle de sa principale organisation, en envoyant des signaux parfois contradictoires sur la taxation des entreprises.

Boris Johnson a reconnu qu'une majorité d'entreprises "ne voulait pas du Brexit", mais a expliqué que le meilleur moyen d'en finir avec l'incertitude économique était de sortir de l'UE comme prévu fin janvier.

Il a souligné que son parti a conclu avec l'Union européenne un accord "prêt à être servi comme de l'eau chaude dans une théière", déclenchant les rires à la conférence de la CBI, la principale organisation patronale britannique.

En réponse à une demande de la Confédération des industries britanniques (CBI), le Premier ministre a aussi promis une baisse des taxes immobilières pour les entreprises, mais il est revenu sur la promesse de baisse de l'impôt sur les sociétés, estimant pouvoir ainsi dégager 6 milliards de livres pour des "priorités nationales" comme le système de santé.

Les allégements fiscaux atteindront 1 milliard de livres par an en 2022-2023 avec des baisses qui portent sur la construction, la recherche et sur les contributions patronales au système national de santé (NHS).

Ses rivaux Jeremy Corbyn, chef du parti travailliste, et Jo Swinson, dirigeante du parti centriste des Libéraux démocrates, ont également promis une baisse des taxes immobilières pour les entreprises, le premier relevant les "dégâts qu'elles engendrent sur les commerces".

Mais à l'inverse des conservateurs, les travaillistes promettent de relever l'impôt sur les sociétés à 26% contre 19% actuellement.

Jeremy Corbyn a par ailleurs défendu son projet d'augmenter le salaire minimum pour lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres, et admis qu'un gouvernement travailliste demanderait à ceux qui gagnent le plus de payer "leur juste part d'impôts".

Il a aussi annoncé des mesures de soutien à des programmes d'"apprentis pour le climat", mais le point le plus symbolique et contesté de son programme très à gauche porte sur une série de nationalisations de services publics (eau, électricité, rail) et de l'internet à haut débit avec la prise de contrôle de l'Etat sur certaines parties de l'opérateur de télécoms BT.

- Danger des idéologies extrêmes -

La directrice générale de la CBI Carolyn Fairbairn a dénoncé "le danger des idéologies extrêmes", avec à droite la tentative d'une "dérégulation massive" de l'économie et à gauche le programme de nationalisations qui risquent selon elle de geler encore plus les investissements au Royaume-Uni où la croissance est déjà anémique après trois ans et demi d'un interminable processus de Brexit.

Les deux principaux partis se rejoignent par ailleurs sur la promesse de centaines de milliards de livres d'investissements dans les hôpitaux, écoles, routes, avec le risque d'une envolée de la dette.

Jo Swinson a été la plus chaleureusement applaudie en promettant une voie du milieu.

Les milieux d'affaires, en majorité anti-Brexit et résolument contre une sortie de l'UE sans accord, estimaient toutefois que les "Lib Dems" n'étaient pas en mesure de remporter les élections et beaucoup craignent "une fuite de capitaux" et des politiques "contre les affaires" en cas de gouvernement travailliste, explique un chef d'entreprise d'une entreprise de construction et promotion immobilière souhaitant rester anonyme.

Shaun Sutton, de l'Association des entreprises d'électrique et de mécaniques, souligne quant à lui que Corbyn n'a pas été assez précis dans son projet de nationaliser une partie de BT et que Boris Johnson est "plus clair, notamment sur le Brexit".

A l'inverse, Mandy Pearce, dirigeante de la société Seashell Communications, et Olivia Knight, dirigeante du site de cadeaux en ligne Patchwork, soutiennent l'idée de nationaliser certaines infrastructures dans l'internet et les transports face à leurs inefficacités et leurs coûts élevés actuels, une manière d'aider les petites entreprises et de réduire les inégalités territoriales.