Elections communales 2018 - A Anvers, la numéro 2 de l'ex-liste "Samen" figurera comme indépendante sur celle du sp.a

(Belga) Jinnih Beels, qui était la numéro deux de la liste "Samen" en vue des élections communales d'octobre prochain à Anvers, figurera finalement en tant que candidate indépendante sur celle du sp.a, a-t-elle annoncé jeudi soir.

Mercredi, les écologistes de Groen avaient décidé de se retirer de la liste "Samen" (Ensemble), une alliance qu'ils formaient avec les socialistes du sp.a et des candidats indépendants pour tenter de ravir le mayorat au président de la N-VA Bart De Wever, signifiant la fin de celle-ci. Les Verts anversois avaient été fortement ébranlés après le refus, par la section locale du parti socialiste flamand, de la démission du chef de file Tom Meeuws, troisième sur la liste et ciblé par des accusations de malversations. Jinnih Beels, ancienne commissaire de police, occupait la seconde place sur la liste "Samen" avant son éclatement, en tant que candidate indépendante, derrière Wouter Van Besien (Groen) et devant Tom Meeuws (sp.a). On ignorait jusqu'à présent de quoi son avenir électoral serait fait. (Belga)