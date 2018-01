Elections communales 2018 - Bea Diallo emmènera la liste PS à Ixelles

(Belga) Le député régional et premier échevin Bea Diallo emmènera la liste PS à Ixelles en vue des élections communales d'octobre prochain, aux côtés de la cheffe du groupe socialiste au parlement régional Caroline Désir, par ailleurs échevine de la Mobilité. Les militants de la section locale d'Ixelles ont donné leur feu vert, jeudi, à cette proposition.

Les deux figures emblématiques du PS ixellois précéderont Romain de Reusme, le plus jeune échevin d'Ixelles, en charge des Travaux Publics, de la Solidarité et de l'Egalité des Chances, et Maite Morren (sp.a), échevine de la Culture néerlandophone et de la vie de quartier. Le conseiller CPAS Hassan Chegdani occupera la 5ème place. La liste sera poussée par Anne Delvaux, présidente de la section, et Willy Decourty, bourgmestre d'Ixelles de 2000 à 2015.