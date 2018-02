Elections communales 2018 - Eliane Tillieux emmènera la liste PS aux élections communales à Namur

(Belga) La députée wallonne et cheffe de groupe du PS namurois Eliane Tillieux a été désignée mardi par les militants socialistes pour figurer en tête de liste lors des élections communales à Namur, a indiqué le parti par voie de communiqué. L'ancienne ministre wallonne se présente comme candidate bourgmestre et s'engagera, si elle est élue, à exercer ce mandat à 100%, sans cumuler le mayorat avec une fonction de ministre ou de députée. Sur la liste, elle sera suivie par le conseiller communal et président de la fédération du PS de Namur, Fabian Martin.

Tour à tour, conseillère provinciale, députée et ministre pendant huit ans au gouvernement wallon, Eliane Tillieux avait réalisé lors des élections communales de 2012, le meilleur score socialiste depuis Louis Namêche. En 2014, elle avait par ailleurs permis à son parti d'être la "première force politique à Namur, tant aux élections régionales qu'aux élections fédérales". Pour Namur, la candidate souhaite une "ville humaine, à l'écoute de ses habitants" afin de lui rendre "son attractivité, préserver son commerce, son enseignement, son offre culturelle et sociale". De son côté, Fabian Martin est depuis longtemps actif sur la scène politique, sociale et associative namuroise au sein du parti, mais aussi sous sa double casquette de conseiller communal et de président de la Fédération régionale du PS. Avant ça, Fabian Martin s'est formé dans des instances plus hautes en tant que chef de cabinet du président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et chef de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement de promotion sociale et de la jeunesse. Le Namurois lutte notamment depuis son plus jeune âge pour une société "plus juste, plus solidaire et plus égalitaire" et s'investit pour améliorer le quotidien des gens, en particulier des plus fragilisés. Que Namur devienne une ville ouverte, à taille humaine, où le bien-vivre ensemble est favorisé et où son attractivité est renforcée, font notamment partie des objectifs poursuivis par le parti. Par ailleurs, la liste provinciale sera menée par Antoine Piret suivi de Cathy Collard en deuxième position. (Belga)