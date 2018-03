Elections communales 2018 - Flémalle: la liste PS, avec I. Simonis et sans C. Megali, plébiscitée par l'USC à 97%

(Belga) La liste PS à Flémalle pour les communales 2018, emmenée par la candidate bourgmestre Isabelle Simonis, actuelle ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été avalisée mercredi soir à plus de 97% par l'Union socialiste communale (USC), a annoncé Stéphane Gillon, son président.

Isabelle Simonis a confirmé qu'elle quitterait son poste de ministre au plus tard en décembre 2018 si le PS était en position, au soir du 14 octobre, de décrocher le maïorat. Le PS dispose actuellement de la majorité absolue dans l'entité. La liste de 29 noms ne comprend pas celui de Catherine Megali, la présidente du CPAS de Flémalle emportée par le scandale Publifin. L'élue flémalloise avait été désignée pour présider le comité de secteur Télécoms par Isabelle Simonis, avait-elle expliqué en mars 2017 devant la commission d'enquête Publifin du parlement wallon. Sa présence sur la liste n'était manifestement pas souhaitée. Tous les échevins sortants figurent parmi les dix premières positions, Sophie Thémont, l'échevine déléguée aux fonctions de bourgmestre occupant la 3e place derrière Fabian Pavone, échevin des sports et de la culture. Dans le top 10, on retrouve également Marie-Hélène Joiret, l'ex-compagne d'André Cools et Ceylan Gulbas (18 ans) qui a remporté en 2016 l'émission Got To Danse avec son groupe Family Crew (Grâce-Hollogne). La liste sera poussée par Joseph Tita, candidat d'ouverture et ancien sidérurgiste. Elle comprend 15 candidats de moins de 45 ans et 14 de plus de 45 ans. Parmi les 19 conseillers PS actuels, cinq ne se représenteront pas. La liste a été validée par 97% des 145 militants présents, la section flémalloise du PS comptant 1.372 militants en ordre de cotisation. (Belga)