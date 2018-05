Élections communales 2018 - Groen veut faire du bonheur un enjeu des élections

(Belga) Le bonheur, tel est pour Groen l'enjeu des élections communales d'octobre. Pour les écologistes flamands, une enquête réalisée par le parti révèle que le Flamand aspire à un meilleur environnement, à davantage de sécurité routière, à des logements abordables et à un cadre de vie agréable et sûr. Autant de thèmes chers au parti écologiste flamand, ce qui autorise sa présidente, Meyrem Almaci, à affirmer que "Groen rend heureux".

Les verts flamands organisaient un meeting de campagne ce samedi à Gand en présence de plus de 700 militants. Ceux-ci ont pu assister à différents ateliers où leur étaient prodigués des conseils en matière de visite à domicile, de médias sociaux, de réalisation de vidéo ou encore de placardage d'affiches. La présidente de Groen, Meyrem Almaci, a dit samedi attendre beaucoup de ces élections communales, qui verront les verts flamands se présenter plus fréquemment seuls face à l'électeur et moins en cartel. Pour Meyrem Almaci, la Flandre et Bruxelles doivent se tenir prêtes pour une "vague verte". "Nous allons faire le meilleur résultat possible dans l'histoire de ce parti. Telle est l'ambition", a lancé la présidente de Groen. Pour ce faire, les verts flamands entendent mettre la sécurité routière, l'environnement et le logement abordable au cœur de leur campagne. Groen souhaite ainsi améliorer la sécurité routière de sorte qu'aucun parent n'ait plus peur de laisser son enfant se rendre à l'école à vélo. Le parti promet également plus de forêts et de verdure. "Si cela dépendait de nous, chaque Flamand et Bruxellois aurait un bois à maximum cinq kilomètres de chez lui et nous conserverions l'espace ouvert dans les communes rurales", a encore promis Meyrem Almaci. (Belga)