Elections communales 2018 - ICOM, la nouvelle liste politique qui regroupe majorité et opposition à Hamoir

(Belga) Les listes de la majorité et de l'opposition s'allient pour les élections communales d'octobre prochain à Hamoir. Ainsi les listes IC et ACOM n'en formeront plus qu'une: ICOM, a-t-on appris mardi soir à l'occasion de la présentation de la nouvelle liste.

Les six années écoulées depuis les dernières élections en 2012 se sont révélées être des années charnières pour la commune de Hamoir, car majorité et opposition ont appris à travailler ensemble pour faire aboutir un maximum de projets. "Le contexte apaisé et serein a favorisé la bonne entente, le travail en commun. Face à différents dilemmes, on a dû trouver des solutions ensemble. Nos différents échanges d'idées ont fait que finalement nous avons trouvé un terrain d'entente. Et tout cela n'a été qu'en grandissant", a déclaré le bourgmestre en titre de Hamoir, Patrick Lecerf, également tête de liste de la nouvelle composition ICOM pour les élections du mois d'octobre. Cette nouvelle liste de 13 candidats regroupant les candidats de la majorité et de l'opposition actuelle est dominée par la gent féminine (7/13). D'anciens conseillers font également place à de nouveaux candidats plus jeunes. "Nous avons pris en compte une série de critères, à savoir, la parité homme-femme, la représentation de toutes les catégories d'âge, les centres d'intérêt, leur localisation afin que tous les villages soient représentés de manière égale et bien entendu la motivation des candidats", a expliqué Patrick Lecerf. Quatre nouvelles têtes font leur apparition dans le monde politique hamoirien. "Nous avons mené un certain nombre de projets qui arrivent désormais à leurs termes. Là, ça va clairement être la législature des inaugurations." Si aucune autre liste ne se présente à Hamoir, ICOM pourrait être la seule liste présente aux élections communales ce 14 octobre prochain. (Belga)