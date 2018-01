Elections communales 2018 - Le cdH et Opaline Meunier mettent fin à ses titres et fonctions au sein du parti

(Belga) Le cdH et Opaline Meunier ont mis fin, d'un commun accord, à tous les titres et fonctions que cette dernière y exerçait, annonce dimanche soir le parti centriste dans un communiqué.

Lors d'une rencontre avec le président du cdH Benoît Lutgen et Savine Moucheron, cheffe de file du parti à Mons, Opaline Meunier a confirmé sa décision de figurer sur la liste "Mons en mieux" en vue des élections communales 2018. Cette dernière, figure médiatique qui a présidé le syndicat estudiantin Unécof, avait en effet annoncé au milieu de la semaine sa volonté de rejoindre la liste pluraliste emmenée par le chef de groupe MR Georges-Louis Bouchez, suscitant l'étonnement et les critiques de plusieurs personnalités du cdH. "Cette décision ne respecte pas le choix qui a été démocratiquement exprimé par la section locale de Mons mercredi dernier", a réagi le cdH dimanche soir. "Au terme de cette discussion sereine et respectueuse, et d'un commun accord, il a été conclu de mettre fin à tous les titres et fonctions qu'elle exerçait au cdH", conclut le parti centriste. Le communiqué ne précise cependant pas si la jeune femme est exclue de la formation politique. Un bureau de parti est prévu ce lundi "et la question y sera très probablement abordée", confie une porte-parole du cdH. Opaline Meunier n'était quant à elle pas joignable pour un commentaire dimanche soir. (Belga)